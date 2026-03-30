İzmit’te eğlence mekanına saldırıda 3 kişi ölmüştü: 12 kişi gözaltına alındı

Olay, İzmit'e bağlı Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, plakasız bir araçla mekânın önüne gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırganlar hızla kaçtı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu, Cem Özer ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybederken; mekânda çalışan Türkeş Çimen ve Cüneyt Sarmal yaralandı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından biri kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Şüphelilerden birinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilirken, olaydan yaklaşık 5 gün önce kente gelerek keşif yaptıkları yönünde bulgulara ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

