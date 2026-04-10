Haberler Yaşam Haberleri İzmit’te film gibi operasyon: Firari hükümlü böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 12:49

Kocaeli’de “kasten öldürme” ve 5464 sayılı kanuna muhalefet suçlarından hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana firari olarak aranan Ş.G. (54), Özel Harekat unsurlarının da katıldığı operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan hükümlünün izini sürerek önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, karışmış olduğu kasten öldürme suçundan aranan Ş.G.'nin İzmit ilçesinde bulunan bir at çiftliğinde saklandığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında 4 yıldır firari olan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.G., aynı gün sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

