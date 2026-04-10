İzmit’te film gibi operasyon: Firari hükümlü böyle yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan hükümlünün izini sürerek önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, karışmış olduğu kasten öldürme suçundan aranan Ş.G.'nin İzmit ilçesinde bulunan bir at çiftliğinde saklandığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında 4 yıldır firari olan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.G., aynı gün sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.