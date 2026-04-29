İzmit’te güzellik salonlarına operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların güzellik salonlarında almış oldukları hizmetler sonrasında mağduriyet yaşaması ve şikayette bulunması üzerine, geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında, şikayete konu olan salonlara operasyon gerçekleştirildi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde, bu tür işletmelerde kullanılması kanunen yasak olan 16 adet çeşitli tıbbi cihaz ve aparatın yanı sıra çok sayıda enjektör ile kapsül bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İş yerlerinde ele geçirilen malzemelere el konulurken, işletme sahipleri S.Ç. ve İ.P. hakkında "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

