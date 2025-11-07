İzmit’te korkunç kaza: Durakta bekleyen işçileri biçti

İzmit'te sabah saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Çevre sakinlerinin iddialarına göre seyir halindeki iki araç sürücüsü birbirlerinin videolarını çekmeye çalıştı. Sürücülerin bu eğlencesi ise kanlı bitti. Tek elinde telefon olduğu iddia edilen sürücüler, aracın hakimiyetini kaybetti. Yol boyunca savrulan araçlar önce birbirlerine, ardından da yol kenarında beklemekte olan 3 kişiye çarptı. Kazaya şahit olan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazede sürücü ve yol kenarında iş arkadaşlarını bekleyen 2 kişiyi ilk müdahalesi sonrası tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan vatandaşların Ordu'dan Kocaeli'ye çalışmak için geldiği öğrenildi.