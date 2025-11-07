Haberler Yaşam Haberleri İzmit’te korkunç kaza: Durakta bekleyen işçileri biçti
Kocaeli'de, iddialara göre seyir halindeki 2 otomobil sürücüsünün birbirlerini videoya çekmeye çalışması olaylı bitti. İddialara göre video çekmeye çalışırken 2 araç da kontrolden çıktı. Önce birbirine çarpan araçlar ardından yol kenarında beklemekte olan 3 vatandaşı ezdi.

İzmit'te sabah saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Çevre sakinlerinin iddialarına göre seyir halindeki iki araç sürücüsü birbirlerinin videolarını çekmeye çalıştı. Sürücülerin bu eğlencesi ise kanlı bitti. Tek elinde telefon olduğu iddia edilen sürücüler, aracın hakimiyetini kaybetti. Yol boyunca savrulan araçlar önce birbirlerine, ardından da yol kenarında beklemekte olan 3 kişiye çarptı. Kazaya şahit olan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazede sürücü ve yol kenarında iş arkadaşlarını bekleyen 2 kişiyi ilk müdahalesi sonrası tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan vatandaşların Ordu'dan Kocaeli'ye çalışmak için geldiği öğrenildi.

