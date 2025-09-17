İzmit’te korkutan orman yangını

Kuru otlar ve ağaçlar arasında hızla ilerleyen alevler nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Ekipler karadan yoğun bir müdahale başlatırken, bölge güvenlik çemberine alındı. Yangının ormanın derinliklerine doğru ilerlemesi üzerine helikopter desteği de devreye sokuldu.
İtfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları, havadan yapılan müdahaleyle desteklendi. Helikopterlerin de devreye girmesiyle birlikte alevlerin önü kesildi.
Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.