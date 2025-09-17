Haberler Yaşam Haberleri İzmit’te korkutan orman yangını
İzmit’te korkutan orman yangını

Kocaeli’nin İzmit ilçesindea çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Hatipköy Mezarlığı mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Kuru otlar ve ağaçlar arasında hızla ilerleyen alevler nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ekipler karadan yoğun bir müdahale başlatırken, bölge güvenlik çemberine alındı. Yangının ormanın derinliklerine doğru ilerlemesi üzerine helikopter desteği de devreye sokuldu.

İtfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları, havadan yapılan müdahaleyle desteklendi. Helikopterlerin de devreye girmesiyle birlikte alevlerin önü kesildi.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

