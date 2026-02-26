İzmit’teki 40 bin TL’lik gaspın şüphelileri İstanbul’da yakayı ele verdi

İzmit ilçesinde 4 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 2 kişi bir vatandaşa zorla imitasyon telefon, tablet ve kulaklık vererek 40 bin TL parasını aldı. İstemediği ürünlere zorla para ödemek zorunda bırakılan kişinin şikâyeti üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler M.K. ve O.K., Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

