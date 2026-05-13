Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:20

İzmit'teki eğlence mekanı saldırısında sıcak gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesinde geçtiğimiz Mart ayında yaşanan kanlı silahlı saldırı olayı sonrası, emniyet güçlerinin başlatmış olduğu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili son olarak 9 Mayıs günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si daha tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

ABBAS ÇAKAR
İzmit İlçesinde 27 Mart 2026 gecesi yaşanan silahlı saldırı olayının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü. Titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.S, A.Ç, A.Ç, G.A. ve İ.C.U. isimli 5 şüpheli, 9 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, 12 Mayıs 2026 günü Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.C.U. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken,D.S, A.Ç. ve G.A. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyeti'nden yapılan açıklamada, kanlı baskınla ilgili bugüne kadar yürütülen kapsamlı operasyonlar neticesinde toplam tutuklu sayısının 16'ya ulaştığı bildirildi.

