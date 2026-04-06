İzmit’teki kanlı saldırıda tutuklu sayısı 12’ye yükseldi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 27 Mart gecesi İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Asayiş, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla olayın perde arkası tek tek ortaya çıkarıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 91 ayrı KGYS ve iş yeri güvenlik kamerasına ait 1844 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda saldırının İstanbul ve Sakarya'da bulunan ve organize şekilde hareket eden şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin olayda İstanbul'dan çalınan bir aracı kullandığı, bu araca "ikiz plaka" takarak izlerini gizlemeye çalıştıkları ve öncü-artçı araç sistemiyle koordineli hareket ettikleri belirlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, organize eden ve lojistik destek sağlayan tüm şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. 27-30 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Sakarya'da 22 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, 31 Mart 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Öte yandan olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 31 Mart günü İstanbul ve Sakarya'da 4 ayrı adrese daha operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şüphelilerden Ü.D. ve N.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.C.D. ve S.S. isimli şahıslar hakkında ev hapsi kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 12 OLDU

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yeni operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 6 Nisan 2026 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.C., M.E., K.U. ve B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S. isimli şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına, geçtiğimiz Cuma gününün ilk saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Plakasız bir araçla mekânın önüne gelen saldırganlar, içeriye doğru ateş açarak olay yerinde büyük panik yaşanmasına neden oldu. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu ve yanında bulunan emekli polis Talip Çakır ile o esnada mekan önünden geçtiği öğrenilen Cem Özer hayatını kaybederken, mekân çalışanları Türkeş Çimen ve Cüneyt Sarmal yaralandı.