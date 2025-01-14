İznik Bursa Arası Kaç Km? Bursa İznik Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İznik ve Bursa arasındaki bu yolculuk, sadece iki yer arasında bir bağ kurmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Marmara Bölgesi'nin bu iki değerli noktası arasında seyahat edenler, hem geçmişin izlerini sürebilir hem de eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkarabilir. Tarih ve modernizmin bir arada bulunduğu bu iki mekan, Marmara Bölgesi'nin kalbinde yer alır. İznik Bursa arası kaç km ve kaç saat sürer soruları da seçilen ulaşım aracı ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İznik Bursa Arası Kaç Km?

Bursa ile İznik arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 85 kilometredir. Bu mesafe, bölgenin coğrafi yapısına ve yolun durumuna bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir. Bursa'nın hareketli kent merkezi ile İznik'in sakin ve huzurlu atmosferi arasında kısa bir mesafede yer alan bu güzergâh, tarih ve doğa meraklılarının tercih ettiği popüler rotalardan biridir.

Bursa İznik Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İznik ile Bursa arasındaki yolculuk süresi, özel araçla seyahat edenler için genellikle 1 ila 1,5 saat arasında değişir. Yolun durumu ve trafik yoğunluğu bu süreyi etkileyebilir. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde, İznik'in popüler bir kaçış noktası olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabilir. Otobüsle seyahat edenler için ise bu süre, durak sayısı ve güzergâh özelliklerine bağlı olarak 2 saate kadar çıkabilir.