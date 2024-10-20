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Giriş Tarihi: 21.10.2024

İznik Gölü’ndeki çekilme iki katına çıktı

İHA
İznik Gölü’ndeki çekilme iki katına çıktı
Türkiye'nin en büyük beşinci doğal gölü olan İznik Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve aşırı su tüketimi nedeniyle ciddi bir çekilme sürecine girdi. Özellikle yaz aylarında artan bu çekilme, kış mevsimi yaklaşırken iki katına çıktı. Gölün mevcut durumunun, hem doğa hem de yerel halk için ciddi tehlikeler barındırdığı ifade ediliyor.
Turizm işletmecisi Bekir Uslu, "Son dört yılda yaşanan kuraklıktan dolayı İznik Gölü'nde çok büyük çekilmeler meydana geldi. Tarihi Bazilika etrafında derinlik olarak yaklaşık iki buçuk metreyi buldu" diye konuştu.
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İznik Gölü’ndeki çekilme iki katına çıktı
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