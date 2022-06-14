İznik Nerede? İznik Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?

Çok eski dönemler başta Osmanlı ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan İznik, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla görülmeye değer ilçelerimizden birisidir. Ayrıca İznik, konumunun İstanbul'a yakın olması sebebiyle de sıklıkla ziyaret edilen, ilgi gören bir yerdir. İznik nerenin ilçesi? İznik'e nasıl gidilir? İşte ayrıntılı bilgiler...

İznik Nerede, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Yıllara meydan okumuş tarihi eserleri, eşsiz manzarasıyla görenleri büyüleyen doğal güzellikleri, çini sanatı, zeytin ağaçları ve metropol şehirlere yakın konumuyla gözde ilçelerden birisi olan İznik, Bursa ilimize bağlıdır. Çevre şehirler olan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'a oldukça yakın olan İznik, bu özelliği ile gezi ve iş turlarında sıklıkla tercih edilen yerlerden birisidir. İznik İstanbul'a 190, Sakarya'ya 85, Kocaeli'ne 105 ve Bursa il merkezine de 75 kilometre uzaklıkta bir konumdadır.

Bursa merkezden İznik'e gitmek için şehir terminalinden kalkan İznik seferi yapan hatlara binmek yeterli olacaktır. İstanbul'dan özel araç ile İznik'e gidecek olanlar, İstanbul'dan Gebze'ye, oradan da Orhangazi Köprüsü'nü kullanarak Yalova'ya geçerek ya da Yenikapı'dan veya Pendik'ten feribot kullanarak Yalova'ya geçerek İznik'e ulaşabilirler. Uçakla seyahat edecek olanlar ise, Bursa Yenişehir Havaalanına indikten sonra Bursa-İznik minibüsleri ya da ticari taksi ile İznik'e ulaşabilirler.

İznik Gölü Nerede?

İznik'e gelmişken mutlaka görülmesi gereken yerlerden İznik Gölü de, ilçeyi ziyaret edenlerin ilgisini ve merakını üzerine çeken, şahane manzarasıyla hayranlık uyandıran doğal bir güzelliktir. Türkiye'nin 5. Büyük gölü olan İznik Gölü, Orhangazi ve İznik ilçe sınırlarının kesiştiği bir noktada yer alır.

Özel araçla başka illerden gelecek olanlar, Yalova'ya ulaştıktan sonra oradan Orhangazi ilçesine giderek İznik Gölüne ulaşabilirler. Toplu taşıma vasıtaları kullanacak olanlar ise Bursa-Orhangazi seferi yapan minibüslere binerek İznik Gölüne gidebilirler.