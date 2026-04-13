İZSU Çalışanının feci ölümü meclis gündemine taşındı! AK Parti Grubu Kılınç’ın ölümü ile ilgili meclise soru önergesi verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu olayın araştırılması için soru önergesi verdi. İddialara yanıt veren İZBB Başkanı Cemil Tugay'dan acılı aileyi yalanlayan açıklama geldi. Tugay, çukura düşen kamyonu bulunduğu yerden çıkaran vinci ailenin değil İZSU yetkililerinin çağırdığını öne sürdü. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde çamur havuzuna düşen araçtan ölü çıkarılan belediye işçisi Sabri Kılınç'ın ölümüne ilişkin iddialar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı.

AK PARTİ GRUBU YAZILI ÖNERGE VERDİ

AK Partili Meclis Üyesi Özgür Kaner, olayın araştırılması için meclise yazılı önerge verdi. Mecliste konuşan Kaner; "Son derece üzgünüz, böyle bir olay keşke yaşanmasaydı. Ailenin bilgilendirilmesi kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda birtakım eksikler olduğunu düşünüyoruz. İşçimiz boğularak vefat etti." diye konuştu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLSİN

Kaza öncesi ve sonrasında idari yönden alınması gereken önlemlerin alınıp alınmadığını ortaya çıkarmak için önerge verdiklerini hatırlatan Kaner, çukura düşen kamyonu bulunduğu yerden çıkaran vinci ailenin kendisinin tutması, hayatını kaybeden Sabri'nin orada yalnız olması, kazanın yaşandığı yerde iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı konularının araştırılması için teftişi kurulu tarafından müfettiş görevlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kaner, soru önergesini de bu nedenle verdiklerini sözlerine ekledi.

TUGAY AİLENİN İDDİALARINI YALANLADI

Kaner'in konuşmasının ardından açıklama yapan İZBB Başkanı Cemil Tugay ise ailenin; 'Kamyonu çukurdan çıkaran vinci bile biz kiraladık. İZSU Genel müdürlüğü kurtarma çalışmalarına destek vermedi' şeklindeki açıklamalarını yalanladı. Tugay, çamur havuzunda hayatını kaybeden Kılınç'ın bulunduğu kamyonu çıkaran vincin olay yerine, Kılınç'ın babası ve İZSU görevlileri tarafından birlikte çağırıldığını iddia etti.

KENDİ İSTEĞİ İLE ŞOFÖRLÜĞE GEÇMİŞ

İş kazasında hayatını kaybeden Kılınç'ın kendi isteğiyle şoförlüğe geçtiğini anlatan Tugay, "Olayla ilgili çok konuşmak istemiyoruz. Çok üzücü bir olay. Ailenin üzüntüsünü paylaştık. Soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmada yürüyor. Hayatını kaybetmiş bir insanın neden bunu yaşadığı ile ilgili şeyleri konuşurken ailesinin üzüntüsünü artıracak şeyleri söylememeye özen gösteriyoruz. Birkaç şey doğru değil. Birileri nedense elim olaylarda bu konuyu istismar etmeyi kendine görev sayıyor. Olayın ortaya çıktığı andan itibaren oraya giden İZSU Genel Müdür Yardımcısı başta olmak üzere arkadaşlarımız, babanın kendisi ile birlikte ilgilenen insanlar, o vincin oraya gelmesini sağlayan kişilerdir." Diye konuştu. Olay yerine vincin babasının eşliğinde İZSU'da görevli personel tarafından çağırıldığını belirten Tugay; "Bu arada İZSU'nun vinci de acilen çağrıldı" ifadelerini kullandı.