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Giriş Tarihi: 6.3.2025 09:08 Son Güncelleme: 6.3.2025 09:10

İZSU’nun ihmali yine can aldı!

Özel sektörde görev yapan 57 yaşındaki Turgut Peker, İZSU Genel Müdürlüğünde çalışan arkadaşları ile birlikte çay içerken ihbar geldi. İhbar doğrultusunda İZSU çalışanları pompa istasyonundaki elektrik arızasına müdahale etmek çay içtikleri yerden ayrıldı. Turgut Peker de arkadaşlarına destek olmak için onlarla birlikte arızanın meydana geldiği pompa istasyonuna gitti. Peker, burada elektrik akımına kapılarak tırmandığı merdivenlerden aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Peker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken 57 yaşındaki Peker’in acılı abisi Mustafa Peker, yaşananlardan İZSU yetkililerini sorumlu tutarken kardeşinin ölümünde ihmali olanlar hakkında dava açacaklarını söyledi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İZSU’nun ihmali yine can aldı!

Olay 1 Mart günü Kemalpaşa ilçesinde bulunan İZSU'ya ait pompa istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yüksek gerilim hattı arıza onarımı sırasında 57 yaşındaki Turgut Peker, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Peker, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

ARKADAŞLARIYLA ÇAY İÇERKEN O DA İHBARA GİTMİŞ

Turgut Peker'in İZSU'da çalışan arkadaşları ile çay içtiği sırada gelen ihbar üzerine arkadaşlarına destek amacıyla bölgeye gittiği, özel sektörde çalışan bir işçi olduğu ve İZSU ile herhangi bir ilişiğinin olmadığı ortaya çıktı. Peker'in elektrik çarpması sonucu çıktığı merdivenden aşağı düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

İZSU'NUN İHMALİ VAR, SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇACAĞIZ

Turgut Peker'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ağabey Mustafa Peker, "Kardeşimin ölümünde İZSU'nun büyük ihmali var. Kardeşim arıza ihbarı gelmeden şantiyede arkadaşıyla oturuyormuş. Beraber çay içiyorlarmış. Arıza ihbarı üzerine İZSU çalışanları kardeşimi de yanlarına alıp olay yerine gitmişler. Turgut da elektrikçi ancak İZSU'nun personeli değil. Turgut'a engel olmaları gerekirdi. Sorumlular hakkında dava açacağız. Kardeşimin ölümünde ihmali olanlar cezasını çeksin" dedi.

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İZSU’nun ihmali yine can aldı!
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