İZULAŞ’TA grev oylaması! Toplu sözleşmenin kaderini işçiler belirleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İZULAŞ'TA çalışan 800 işçinin örgütlü olduğu Belediye İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

GREV İLANI ASILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde kararı protesto eden işçiler işyerlerine grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci de başlatmış oldu. Sendikadan sürece ilişkin önemli açıklama geldi. Sendika 3 Temmuz'da örgütlü oldukları işyerlerinde grev oylaması yapacaklarını duyurdu.

800 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Belediye-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube, 3 Temmuz Cuma günü İZULAŞ atölyesinde sandık kurarak işçilere işverenin son teklifini oylatacak. Oylamadan çıkacak sonuç, yaklaşık 800 işçiyi kapsayan TİS sürecinin seyrini belirleyecek.

İŞVEREN YÜZDE 16.30 ZAM ÖNERDİ AMA

İşveren maaş zamları ve sosyal haklar için son olarak yüzde 16,30 zam teklif etmiş ama işverenin bu teklifi işyerinde örgütlü sendika tarafından kabul görmemişti. İZULAŞ bünyesinde çalışan yaklaşık 800 personelin büyük bölümünü otobüs şoförleri oluştururken; atölye çalışanları, teleferik işletme personeli ve BİSİM hizmetlerinde görev yapan işçiler de sözleşme kapsamı içinde yer alıyor.

300 OTOBÜS SEFERE ÇIKMAYACAK

Tarafların masada anlaşamaması halinde 60 günlük yasal süre içinde greve gitmesi bekleniyor. Grev durumu söz konusu olursa 800 işçi iş bırakacak. Durum böyle olunca her gün trafiğe çıkan İzulaş'a ait 300 otobüs de kontak kapatacak. Bu da kent içi toplu ulaşımda önemli aksamalara neden olabilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör