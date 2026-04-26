Haberler Yaşam Haberleri JAK ve komandolar karış karış Gülistan’ı arıyor
Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:41

Tunceli’de 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan ve organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando ekipleri ile Ankara’dan bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, farklı noktalarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin sahadaki faaliyetleri görüntülendi.

Ercan TOPAÇ
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAK ekipleri ileri teknoloji cihazlardan faydalanıyor. Yer altı görüntüleme sistemleriyle yapılan taramalarda, kızılötesi sinyaller aracılığıyla zeminin üç boyutlu haritası çıkarılıyor ve şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

Arama faaliyetleri, Tunceli'nin farklı bölgelerine yayılmış durumda. Özellikle Mazgirt ilçesi sınırları içinde yer alan Peri Çayı'nın kolları ve dere yataklarında yoğunlaşan çalışmalara, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve il jandarma ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin, daraltılmış baz istasyonu verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden belirlenen alanlarda aramalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtiyor.

