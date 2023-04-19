Jakarlı Ne Demek? Jakarlı Kumaş Nedir, Nasıl Olur, İyi Mi?

Jakarlı ne demek bilmiyor ve yanıtını mı arıyorsunuz? Jakarlı kumaş nedir, nasıl olur merak mı ediyorsanız? Modayla ilgilenen kişiler kıyafet satın alırken güzel olması kadar kumaşına ve kumaş kalitesine de dikkat eder. Siz de kıyafet tercihlerinizde kumaşa dikkat ediyorsanız hangi kumaş hangi mevsim giyilir jakar kumaş yazlık mı kışlık mı, terletir mi gibi soruların yanıtı arıyorsanız sizin için araştırdık!

Jakarlı Kumaş Nedir? Jakarlı Kumaş Yazlık Mıdır, Kışlık Mıdır?

Jakarlı ya da jakar kumaş, ipliklerin özel bir tezgah üzerinde dokunması ile desenlerle oluşturulan kendine özgün bir kumaştır. Jakarlı kumaşın hammaddeleri; pamuk, ipek ve keten gibi tekstil malzemeleridir. Jakar kumaş, üstüne farklı, karışık renklerin dokunması ile elde edilen bir kumaştır. Bu işlem otomatik olarak makinelerle yapıldığından çok karmaşık motifler bile yapılabilir.

Jakarlı kumaş renkli ve hareketli görünümden dolayı özellikle ev tekstili ürünlerinde sıklıkla tercih edilir. Yatak örtüleri, masa örtüleri, koltuklar, perdeler gibi birçok ev tekstilinde jakarlı kumaşa rastlayabilirsiniz. Peki kıyafetlerde de kullanılır mı? Kullanılırsa terletir mi?

Jakarlı kumaş giysilerde de kullanılır. Ancak terletme için net bir şey söylemek mümkün değildir. Kullanılan ipliğe bağlı olarak terletme özelliği değiştiğinden kumaştaki elyaf oranına bakmanız gerekmektedir.

Jakarlı Kumaş Özellikleri