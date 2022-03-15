Jako Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Jako Papağan Özellikleri Nelerdir?

Jako papağan, türlerine göre en konuşkan ve zeki hayvanlardır. Gri renkte Afrika kökenli bu papağanlar sürüler halinde yaşarlar. Anavatanı Afrika olan jako papağanlar, Kenya, Kongo, Fildişi Sahili gibi bölgelerde yetişirler. Bilimsel adı Psittacus erithacus olan bu papağanlar zekaları, konuşma yetenekleri ve zekasıyla diğerlerinden ayrılır. Bu özellikleri onu popüler yapar. Ülkemizde de son derece popüler olan bu kuşlar, insanlarla vakit geçirmeyi severler. Gürültülü ortamlardan hoşlanan jako papağanlar, ilgi görmekten de hoşlanırlar. Jako papağan hakkında bilgi sahibi olmayan kişi, özellikleri ve bakımı konusunda detaylı araştırma yaparlar. Bu evcil hayvanları sahiplenmek isteyen kişiler, papağanın beslenme alışkanlıklarına, bakımına dikkat etmelidir.



Jako Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Jako papağanlar, sevimliliğiyle ve konuşkanlığıyla son derece popüler türlerden birisidir. Bu tür papağanlar, bakımına ve beslenmesine dikkat edilirse ortalama 50 yıl kadar yaşarlar. Jako papağanlar, iyi bir eğitimle 1000 kelime öğrenebilecek kapasiteye sahiptir.

Çok iyi taklit ederler ve bazen çığlık atabilirler. Bu papağanlar gri renklidir fakat kuyruklarında kırmızı renk bulunan cinsleri de mevcuttur. Sahiplerine çok bağlıdırlar. Yalnız kalmaktan hoşlanmayan jako papağanlar yoğun ilgi beklerler. Bu kuşlar fiziksel olarak dayanıklı varlıklardır.

Jako Papağanı Nasıl Yetiştirilir?

Jako papağanın bakımı son derece kolaydır. Bu kuşlar geniş bir kafese ihtiyaç duyarlar. Sahibine alışan papağanlara geniş bir yaşam olanağı vermek en önemlisidir. Papağana banyo yaptırmak, genel temizliği için önemlidir. Bu noktada suyun sıcaklığına dikkat etmeniz gerekir.

Mevsimine göre sıcaklığını ayarlamak önemlidir. Jako papağanlara yaz aylarında haftada 3-4 kez banyo yaptırılabilir. Jako papağanların tırnaklarının da düzenli olarak kesilmesi önemlidir. Bir veteriner yardımıyla tırnakları kesilmelidir. Papağanların beslenmesinde ise hazır papağan yemleri verilmesi uygundur. Onun dışında bazı meyveler de verilebilir.

Jako papağanların bakımı ve beslenme şekli oldukça kolaydır. Yıkanmayı seven bu papağanlar yaz aylarında da suyla oynamayı severler. Bu kuşlar Afrika kökenli olduğu için soğuğa çok dayanıklı değildir. Bu sebeple soğuk havalarda banyo yaptırırken üşümemelerine dikkat edilmelidir.

Papağanın kafesinin bulunduğu ortamın sıcak olmasına dikkat edilmelidir. Çok konuşkan olan bu sevimli canlılar, geniş bir hafızaya sahiptir. Diğer türlerine göre daha fazla kelime öğrenebilen bu papağanların nasıl konuştuğu merak edilmektedir. Jako papağanın konuşması için biraz zamana ihtiyaç vardır. Bu sebeple sabırlı olmanız gerekecektir.

Taklit yeteneği gelişmiş olan bu papağanları konuşturmak için önce basit kelimelere başvurmanız önerilir. Boş zamanınızda kelimeleri tekrarlayarak, papağanınızın konuşmasını sağlayabilirsiniz. Papağanlar tek kelimeleri, iki bölümlü kelimelerden daha çabuk öğrenir. Kelimeleri öğretirken, her kelime veya cümle arasında 5 saniyelik bir ara vermeniz doğru olacaktır.