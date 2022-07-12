Evrenin en net fotoğrafını çeken James Webb Uzay teleskobu özellikleri neler, şu an nerede? James Webb Uzay teleskobu nedir, özellikleri neler, görevi ne?

James Webb Uzay Teleskobu evrenin en net fotoğrafını çekti ve dünya yeni bir evreye girdi. Milyonlarca kişi çekilen fotoğrafa bakıp hayranlıkla evreni hayal etti. Uzun süren yapım süreci sonrası şubat gibi fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu özelllikleri ve görevi merak ediliyor. Peki James Webb Uzay Teleskobu nerede, özellikleri neler? İşte detaylar!
JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEREDE?
James Webb Uzay Teleskobu Dünya'nın yaklaşık 1.500.000 kilometre ötesinde, Lagrange noktası (Dünya-Güneş L2) yakınında çalışmaya başladı.
JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR?
James Webb uzay teleskobu, üzerinde barındırdığı teknolojik altyapı nedeniyle tarihin en büyük ve en pahalı uzay teleskobu olacak. Görev süresi 5 yıl olarak planlanan teleskobun şu an için net üretim maliyeti 8,7 milyar dolar olarak açıklandı. James Webb uzay teleskobu, Hubble'dan farklı olarak daha geniş bir keşif alanına sahip olacak ve öte gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin doğum aşamasını ve doğum yerlerini gözlemleyecek.
JAMES WEBB UZAY TELESKOBUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
James Webb uzay teleskobu bir tenis kortu genişliğindeki büyüklüğüyle Hubble'dan çok daha geniş bir alan kaplıyor. Ayrıca bu büyüklükle doğru orantılı olarak emektar teleskoptan 100 kat daha güçlü olma özelliğinde.
5.4 metrelik fırlatış roketine sığabilmek için teleskop katlanacak ve o şekilde uzay sahasına ulaşması sağlanacak.
James Webb uzay teleskobu 13,5 milyar yıl önce oluşan ilk galaksileri gözleme şansına sahip olacak. Yıldızların ilk ışıklarını tespit etme niyetindedir.
Üzerinde taşıdığı aksanların hassaslığı nedeniyle 5 katmanlı ısı koruma kalkanı ile çalışacak.
James Webb uzay teleskobu, dünyadan 1,6 milyon kilometre uzaktaki Güneş'in yörüngesine sabitlenecek ve -235 santigrat derece ısıda bile çalışabilecek.
Teleskop başarılı bir şekilde fırlatılırsa dünyanın her yerinden bilim insanı bu teleskobu kullanarak gözlem yapma fırsatı yakalayacak.
Teleskobun 10 milyar dolara mal olduğu biliniyor. Teleskobun ortak girişimcileri olarak ABD, Avrupa ve Kanada bulunuyor.
JAMES WEBB AMACI, GÖREVİ VE DAHA FAZLASI
Üzerinde yer alacak olan hassas aygıtlar, dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızıl ötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkânına sahip olacaktır. Bunların dışında, başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak gezegen sistemlerinin doğmasına olanak sağlayan türden olan disklerin bileşenlerini tanımlamaya da imkân verecektir.
Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla, gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında, kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin havaküre bileşenlerini de gözlemleyebilecektir. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da gelişkin yetenekleri bu teleskobun gelecekte yeni gezegenleri inceleyen ve Güneş Sistemi'mizin nasıl oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gök bilimciler için önemli bir araç hâline gelmesi konusunda ümit vermektedir.