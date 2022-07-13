James Webb Uzay Teleskobu özellikleri ve merak edilenler: James Webb Uzay Teleskobu nedir, nerede, özellikleri nelerdir?

JAMES WEBB UZAY TELESKOBUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

James Webb uzay teleskobu bir tenis kortu genişliğindeki büyüklüğüyle Hubble'dan çok daha geniş bir alan kaplıyor. Ayrıca bu büyüklükle doğru orantılı olarak emektar teleskoptan 100 kat daha güçlü olma özelliğinde.

5.4 metrelik fırlatış roketine sığabilmek için teleskop katlanacak ve o şekilde uzay sahasına ulaşması sağlandı

James Webb uzay teleskobu 13,5 milyar yıl önce oluşan ilk galaksileri gözleme şansına sahip olacak. Yıldızların ilk ışıklarını tespit etme niyetindedir.