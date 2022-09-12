Jan isminin anlamı ne, Çerkezce ne demek? Gupse Özay ve Barış Arduç’un çocuklarına verdiği Jan Asya ismi çok konuşuldu!

Film setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç çifti aşklarının meyvesini kucaklarına aldı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Özay, sosyal medya hesabından kızının adını takipçilerine duyurdu. Dikkat çeken isimle ilgili olarak "Jan isminin anlamı nedir, çerkezce ne demek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Jan isminin anlamı ve detaylar...
JAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Jan isminin anlamı; atak, çevik, becerikli, çalışkan demektir. Jan ismi Çerkezce kökenli bir isimdir.
Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyayı sık kullanan Gupse Özay, sık sık hamile pozlarını takipçileri ile paylaşıyordu.
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU!
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın geçtiğimiz gün anne olduğu açıklandı. Güzel oyuncu kızının ismini Jan Asya Arduç koydu.