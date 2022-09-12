Jan isminin anlamı ne, Çerkezce ne demek? Gupse Özay ve Barış Arduç’un çocuklarına verdiği Jan Asya ismi çok konuşuldu!

Film setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç çifti aşklarının meyvesini kucaklarına aldı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Özay, sosyal medya hesabından kızının adını takipçilerine duyurdu. Dikkat çeken isimle ilgili olarak "Jan isminin anlamı nedir, çerkezce ne demek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Jan isminin anlamı ve detaylar...