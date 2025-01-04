Jandarma 240 milyonluk şebekeyi çökertti

Jandarma, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadi, sahte ilanlar ve yasadışı bahis reklamlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 6 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hesaplarında toplam 240 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7'sine adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında. Yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasadışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden şebekelere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.