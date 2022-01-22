Jandarma 3 bin 358 şahıs ile  bin 328 araç sorguladı

Alınan bilgiye göre, yapılan uygulama kapsamında 60 ekip, 182 personel ile 70 uygulama noktasında icra edilen faaliyet kapsamında, Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde 3 bin 358 şahıs ile 1328 araç sorgulandı.

Denetimlerde, 123 metruk bina kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aran 15 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 araç sürücüsüne toplamda 15 bin 265 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

70 LİTRE SAHTE VİSKİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından sahte/kaçak alkol ile mücadele kapsamında, iki ayrı noktada yapılan arama sonucunda 70 litre sahte viski ele geçirildiği bildirildi.