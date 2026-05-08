Jandarma ekiplerinden MİT destekli DEAŞ operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığının desteği ile yürütülen çalışmalar neticesinde, Erdemli ilçesinde DEAŞ 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 şüpheliyi tespit edildi.

Tespit edilen şüpheli MİT Başkanlığının desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramada çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.