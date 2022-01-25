Haberler Yaşam Haberleri Jandarma karda kalan ailenin hasta çocuğunu hastaneye yetiştirdi
Giriş Tarihi: 25.1.2022 22:53 Son Güncelleme: 25.1.2022 23:29

Jandarma karda kalan ailenin hasta çocuğunu hastaneye yetiştirdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Jandarma karda kalan ailenin hasta çocuğunu hastaneye yetiştirdi

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı sırasında hastaneye gitmek için yola çıkan anne ve çocuğuna jandarma  ekipleri destek oldu. Kısa sürede ailenin yanına ulaşan jandarma ekipleri kurtardıkları ailenin hasta çocuğunu hastaneye yetiştirdi.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bir çok noktada yollar kardan dolayı kapandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan Unimog araçları ile kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlara yardım elini uzattı.

HASTANEYE GİDEN AİLE YOLDA KALDI

Arnavutköy'de gündüz 11.00 sıralarında F.A. adlı 1.5 yaşındaki çocuğun ateşlendiği ve annesi S.A. tarafından hastaneye götürülmeye çalışıldığı ancak kadının hastaneye ulaşamadığı bir işyerine sığındığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kısa sürede belirtilen işyerine ulaştı.

AİLEYİ KURTARAN JANDARMA ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Jandarma ekipleri, anne S.A. ile ateşlenen 1.5 yaşındaki F.A. ve 3 yaşındaki kız kardeşi ve 5 yaşındaki erkek kardeşini kurtararak jandarma aracına bindirdi. Hastaneye yaklaşan jandarma görevlileri, kardan ilerleyemeyince hasta F.A'yı kucaklarına alarak hastaneye yetiştirdi.

Jandarma karda kalan ailenin hasta çocuğunu hastaneye yetiştirdi | Video

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Jandarma karda kalan ailenin hasta çocuğunu hastaneye yetiştirdi
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