Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile (JSGA) Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 200 subay adayı ve 712 astsubay adayı öğrenci alımı yapılacak. Jandarma Teşkilatı'nda muvazzaf subay ve astsubay olarak görev yapmak isteyenler "Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranına erişmek amacıyla Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Jandarma subay ve Astsubay alımı başvuru ekranı ile tüm detaylar şöyle;