Haberler Yaşam Haberleri Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile (JSGA) Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 20:44 Son Güncelleme: 1.7.2022 20:44

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile (JSGA) Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan açıklamaya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alımı yapılacak. 1 Temmuz (bugün) başlayan başvurulara dahil olmak isteyen adaylar Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı detaylarını merak ederek (JSGA) Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak edilen Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 200 subay adayı ve 712 astsubay adayı öğrenci alımı yapılacak. Jandarma Teşkilatı'nda muvazzaf subay ve astsubay olarak görev yapmak isteyenler "Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranına erişmek amacıyla Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Jandarma subay ve Astsubay alımı başvuru ekranı ile tüm detaylar şöyle;

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 912 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Temmuz başlayıp, 24 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2022 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular) isteniyor.

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2022 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu" ile "2022 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile JSGA Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2022 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu" ile "2022 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

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Jandarma Subay - Astsubay alımı başvuru ekranı: JGK ile (JSGA) Jandarma Subay-Astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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