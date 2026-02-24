Jandarma, suç ve suç örgütlerine geçit vermiyor: Kaçak silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve Adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafında operasyonlar yapıldı. Aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin yerleri tespit edildi. Haklarında 10 yıl ve 20 yıl arası hapis olan 11, 5 yıl ve 10 yıl arası ceza olan 13, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezası olan 48 ve 2 yıl altı hapis cezası bulunan 32 kişi olmak üzere toplamda 104 firari yakalandı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 38.6 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

KAÇAKÇILARA GEÇİT YOK

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda da, 21 tabanca, 14 av tüfeği, 4 AK-47 piyade tüfeği, 883 çeşitli çaplarda mühimmat, 20 tabanca şarjörü ve 9 AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü ele geçirildi. Ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 33 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde, 4 bin 582 paket kaçak sigara, 3 bin elektronik sigara likiti, 440 puro, 310 ısıtılmış tütün mamulü, 79 elektronik eşya, 76 cep telefonu şarj cihazı, 70 adaptör, 64 elektronik eşya, 5 cep telefonu ve 7 7 litre viski ele geçirildi.