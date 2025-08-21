JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025: Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 8 bin uzman erbaş alımı ne zaman, şartları neler?

JGK 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar, Jandarma Uzman Erbaş alımına başvuruda bulunabilmek için KPSS puanına sahip olmalıdır. KPSS puanı olmayan adaylar başvuruda bulunamaz. Başvurular için gerekli KPSS taban puanları; jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023 veya 2024 yıllarına ait P3, P93 veya P94 puan türlerinden en az 60; j. lojistik (Mesleki Nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait P93 veya P94 puan türlerinden en az 50 olarak belirlenmiştir. Lisans mezunlarında her iki yıl için KPSS notu varsa, yüksek olan puan esas alınacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunlarından KPSS şartı aranmayacak olup, Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve ilgili belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.