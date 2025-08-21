JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025: Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 8 bin uzman erbaş alımı ne zaman, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzunu yayınladı. Jandarma branşı için KPSS şartı aranacak, diğer alt branşlarda ise adaylar belirtilen kontenjan ve şartlara göre başvuru yapabilecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar çift tercih yapabilecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi branşlarda alım yapılacak? İşte detaylar ve kılavuz bilgileri…
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesine toplam 8.000 erkek uzman erbaş alacak. Başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden "İşlemler" menüsündeki "Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları" bölümünden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla tamamlayabilecek. Başvurular, 3 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Jandarma Genel Komutanlığı, toplam 8.000 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar; 7.087 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere personeli, 10 havacılık branşı (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı ve 5 havacılık itfaiyecisi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando personeli şeklinde yapılacak.
JGK 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar, Jandarma Uzman Erbaş alımına başvuruda bulunabilmek için KPSS puanına sahip olmalıdır. KPSS puanı olmayan adaylar başvuruda bulunamaz. Başvurular için gerekli KPSS taban puanları; jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023 veya 2024 yıllarına ait P3, P93 veya P94 puan türlerinden en az 60; j. lojistik (Mesleki Nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait P93 veya P94 puan türlerinden en az 50 olarak belirlenmiştir. Lisans mezunlarında her iki yıl için KPSS notu varsa, yüksek olan puan esas alınacaktır.
İlköğretim (ortaokul) mezunlarından KPSS şartı aranmayacak olup, Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve ilgili belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları başvuruda bulunabilir; ancak bu adayların genel KPSS taban puanının en az %80'ini almış olmaları gerekir. Buna göre; lojistik alt branşı dışındaki adaylar için KPSS'den en az 48, lojistik alt branşı için ise en az 40 puan şartı aranır.
Jandarma branşı için (7.087 kontenjan), bölüm veya program sınırlaması olmaksızın, lise, ön lisans ve lisans mezunu tüm adaylar KPSS'den en az 60 puan almak şartıyla başvuruda bulunabilecektir.