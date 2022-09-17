Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 7500 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Jandarma Genel Komutanlığı, 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların devam etmesi nedeniyle binlerce kişi "Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt ararken başvurular 26 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular internet üzerinden alınacak; posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. İşte Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve bilgiler.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 12 Eylül ve 26 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ''Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim(lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo (2-5)'te belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.
İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan Tablo-5'te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül 2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
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SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak; (1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 75 TL sınav ücreti alınacaktır. (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
(3) Sınav ücreti ile ilgili;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
b. Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.