Jandarma’dan 7 ilde operasyon: 8 suç örgütü çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme ve suç üstlenme gibi suçları işledikleri tespit edildi.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek ve senet, çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ile kesici ve delici aletler ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "SUÇ ŞEBEKELERİNİ KAZIYIP ATMAYA KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu suç şebekelerini şehirlerimizden kazıyıp atmaya kararlıyız. Belleri kırılan organize suç örgütleriyle durmadan, duraksamadan mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.