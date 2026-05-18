Jandarmadan dolandırıcılık ağına darbe! Sahte ilanlarla vurgun yaptılar...140 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının desteğiyle 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekesine ağır darbe vuruldu.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Ankara, Amasya, Ardahan, Batman, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Van ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda toplam 140 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 94'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE İLAN TUZAĞI

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon TL değerindeki 57 taşınmaza, 9 taşınıra ve 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli dokümanların ele geçirildi. Elde edilen materyallerin soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.