Jandarmadan Hakkari ve Van’da uyuşturucu operasyonu! 346 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleriyle yapılan aramada; 143 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ve 21 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda toplamda 189 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

VAN'DA JANDARMADAN NARKO OPERASYON: 150 KİLO UYUŞTURUCU

Van Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 120 kilogram metamfetamin ve 30 kilogram skunk olmak üzere toplam 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TOPLAM 346 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakkâri ve Van'da düzenlenen operasyonlar sonucu; 145 kilogram metamfetamin, 143 kilogram eroin ve 51 kilogram skunk olmak üzere toplam 346 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA: "GELECEĞİMİZİ KORUYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.