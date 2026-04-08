Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 311 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında, Mart ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 294 olaya müdahale edilerek 311 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda; 324 gram esrar, 276 adet sentetik hap, 214 gram Metamfetamin, 56 gram bonzai, 32 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 gram eroin, 16 kök kenevir, 220 paket gümrük kaçağı sigara, 25 kilogram tütün, 3 bin 150 adet elektronik malzeme, 577 adet küçük ev aleti, 173 adet akıllı saat, 111 adet kamera, 15 adet cep telefonu, 15 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 651 adet tabanca mermisi, 64 adet av tüfeği fişeği, 191 adet tarihi eser sikke, 16 adet tarihi eser metal obje ile 47 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.