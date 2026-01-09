Jandarmadan MİT destekli DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 9 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aralarında örgüt üyesi de olan 17 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteği ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin, Van olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 adet av tüfeği ile çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanırken diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.