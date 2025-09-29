Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan nokta operasyon! 3 firari yakalandı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 23:30 Son Güncelleme: 29.9.2025 23:35

Jandarmadan nokta operasyon! 3 firari yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği başarılı operasyonla 3 firariyi kıskıvrak yakaladı.

HAKAN GÖKKAYA
Edinilen bilgilere göre; "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından aranan M.M.M.S. (30), "kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan D.S.A. (20) ve yine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan R.B.K. (29) ekiplerin titiz çalışmasıyla gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları makamlarca tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Jandarma yetkilileri, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

