Jandarmadan nokta operasyon! 3 firari yakalandı

Edinilen bilgilere göre; "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından aranan M.M.M.S. (30), "kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan D.S.A. (20) ve yine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan R.B.K. (29) ekiplerin titiz çalışmasıyla gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları makamlarca tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Jandarma yetkilileri, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.