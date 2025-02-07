Jandarmadan operasyon: 20 milyar TL’lik kara para trafiğine darbe

Antalya Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütünün, yasa dışı yollarla elde ettiği parayı "Hawala" yöntemiyle akladığı belirlendi.

Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki uzantıları arasında şifreli para transferi yaptığı tespit edildi. Yasadışı yollarla elde edilen yüklü miktardaki para, finans kuruluşu gibi hareket eden iş yerlerinde teslim alınıyor, ardından aynı yöntemle farklı ülkelerdeki örgüt üyelerine ulaştırılıyordu.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında soğuk cüzdanlar, bilgisayarlar, bellekler ve çok sayıda tapu ele geçirilirken, MASAK raporu doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Jandarma ekipleri, suç örgütünün 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 aracı kara para aklama amacıyla kullandığını ortaya çıkardı.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ DURMADAN SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

PEKİ, NEDİR BU HAWALA YÖNTEMİ?

Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika'da yaygın olarak kullanılan Hawala, geleneksel bir para transfer sistemi olarak biliniyor. Resmi bankacılık sistemine dahil olmadan, tamamen güven esasına dayalı aracılar, yani hawaladarlar üzerinden gerçekleşen bu sistem, kayıt dışı para transferine olanak sağlıyor.

Bu yöntemde, gönderici bulunduğu ülkedeki hawaladar'a nakit parayı teslim ediyor ve alıcının bilgilerini paylaşıyor. Daha sonra, hawaladar bu bilgileri ağındaki başka bir hawaladar'a şifreli bir mesaj aracılığıyla iletiyor. Alıcı, belirlenen hawaladar'a giderek kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra parasını teslim alıyor. Hawaladarlar ise aralarındaki borçları mal ticareti, emlak alımı veya başka yollarla kapatarak sistemin işlemesini sağlıyor.

Hızlı ve düşük maliyetli olması nedeniyle tercih edilse de kara para aklama ve yasa dışı finansman açısından büyük risk taşıyan bu sistem, birçok ülke tarafından sıkı takip altında tutuluyor. Türkiye'de izinsiz para transferi yapanlar Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.