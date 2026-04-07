Jandarma’dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 2 kişi suçüstü yakalandı

Gümüşhane'de kaçak kazı hazırlığında olan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Torul ilçesi Atalar Köyü mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

KOM ekipleri ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada G.K. ve E.P. isimli şahıslar alan taraması yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada 2 adet alan tarama cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.