Haberler Yaşam Haberleri Jandarma'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 2 kişi suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:53

Gümüşhane’de kaçak kazı hazırlığında olan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapmaya hazırlanan şüphelileri yakalayarak tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Gümüşhane'de kaçak kazı hazırlığında olan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Torul ilçesi Atalar Köyü mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

KOM ekipleri ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada G.K. ve E.P. isimli şahıslar alan taraması yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada 2 adet alan tarama cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
