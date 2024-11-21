Jandarmadan tarihi operasyon: 34 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucuya karşı amansız mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Hakkari, Manisa, Aksaray, Hatay, Sakarya, Mardin, Van, Kayseri, Adana, Balıkesir, Samsun, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Ağrı, Bursa, İzmir ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLENLERİN DETAYI

Operasyonlarda 1 ton 756 kg uyuşturucu madde, 995 bin kök kenevir/kök skunk, 34 milyon 617 bin 835 uyuşturucu hap ele geçirilirken 58 şüpheli yakalandı. Bunlardan 40'ı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda; 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, 4 kg metamfetamin, 6 kg eroin ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA REKOR MİKTARDA ESRAR VE SKUNK

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda; 1 ton 365 kg esrar, 544 bin kök skunk, 451 bin kök kenevir ele geçirilirken 6 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA VE HATAY'DA ÇARPICI SONUÇLAR

Antalya'da 36 bin uyuşturucu hap, 12 kg skunk, 14 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Hatay'da ise; 136 bin uyuşturucu hap, 49 kg esrar ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Uyuşturucunun milletimizin güvenliği, sağlığı ve geleceği için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; gençlerin bu tehlikeden korunması için toplumun her kesiminin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.