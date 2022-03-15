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Giriş Tarihi: 15.3.2022 11:43 Son Güncelleme: 15.3.2022 11:43

Japon Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Japon Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Japon Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Japon Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Günümüzde evlerde balık besleme oldukça yaygınlaşmıştır. Ülkemizde evcil balıklar arasında en popüleri Japon balıklardır. Kökleri çok eskiye dayanan bu balık türlerinin 1800 yıldır dünyada yer aldığı bilinmektedir. Evde küçük bir akvaryum oluşturmak isteyenler Japon balığı özellikleri, bakımı ve türleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bilinenin aksine çok zeki olan Japon balıkları oldukça sevimlidir. Japon Balığı Özellikleri, Bakımı ve Türleri: Japon Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar ve Kaç Yıl Yaşar? İşte merak edilenler…

Akvaryum balıkları pek çok tür ve özellikte karşımıza çıkmaktadır. En çok bilinen balık türlerinden olan Japon balıkları, evde küçük bir akvaryum isteyenlerin tercih ettiği balıklardır. Sazangillerden gelen bu tür balıklar, çok popüler canlılardır. Gerek görünüşleriyle gerek karakteristik yapılarıyla ilgi çeken bu balıklar oldukça sevimlidir. Bu tür balıkların ömrü ortalama 5 yıldır. İyi bakıldığı takdirde bu süreç uzayabilir. Oldukça popüler olan bu balıkların özellikleri pek bilinmez. Japon balığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise bu türün özellikleri, bakımı ve türleri konusunda araştırma yapar. Zeki varlıklar arasında yer alan Japon balığına dair bilgiler önemlidir.

Japon Balığı Özellikleri Nelerdir?

Evlerde en çok beslenen balık türlerinden birisi de Japon balığıdır. Akvaryum balıkları arasında kökleri en eskiye dayanan bu türlerin daha önce duymadığınız özellikleri vardır. Bu tür balıklar çok zeki varlıklardır. Aynı şekilde hafızaları da güçlüdür. Bu nedenle 6 ay boyunca her şeyi akıllarında tutabilirler.

İnsanları tanırlar ve onlarla iletişim dahi kurabilirler. Soğuk tatlı suda yaşayan bu balıklar, ısı değişimine duyarlıdır. Japon balıkları kendi türlerine karşı saldırgan değildir. Fakat kendinden küçük balıkları yemeye çalışırlar. Bu balıklar hem otçul hem de etçildir.

Japon Balığı Türleri Nelerdir?

Uzak Doğu'dan batıya kadar gelen Japon balıkları büyük değişimler geçirmiştir. Bu balıklar zamanla farklı renk, şekil ve büyüklükte türleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum Japon balığı türlerini yaratmıştır. Birbirinden farklı türde ve özellikteki Japon balıkları şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • Comet Japon Balığı
  • Shubunkin Japon Balığı
  • Yelpaze Kuyruklu Japon Balığı
  • Tül Kuyruk Japon Balığı
  • Teleskop Japon Balığı
  • Siyah Teleskop Gözlü Japon Balığı
  • Aslanbaş Japon Balığı
  • Oranda Japon Balığı
  • Göğebakan Japon Balığı
  • Balon Gözlü Japon Balığı
  • Ryukin Japon Balığı

Japon Balığı Nasıl Beslenir?

Japon balıkların beslenmesi için, onlara özel yemler vermek gerekebilir. Mideleri olmayan bu balık türünün doyma hissi yoktur. Bu sebeple bu balıkların kontrollü beslenmesi önemlidir. Aynı yemi yemekten sıkılabilirler ve bu yüzden başka kuru yemler de deneyebilirsiniz. Bu balıklara haftada bir kez canlı balık verebilirsiniz. Bunun aksine ıspanak, bezelye, brokoli gibi yiyeceklerle de beslenebilirler.

Japon Balığı Ne Kadar Yaşar?

Popüler balık türlerinden birisi olan Japon balıkların farklı türleri mevcuttur. Evde Japon balığı beslemek isteyenler, onların kaç yıl yaşadığını merak ederler. Bir Japon balığı ortalama 5 ila 10 yıl arası yaşayabilir. İyi bakıldığında ise bu süre uzayacaktır.

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Japon Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Japon Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?
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