Japon Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Japon Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Akvaryum balıkları pek çok tür ve özellikte karşımıza çıkmaktadır. En çok bilinen balık türlerinden olan Japon balıkları, evde küçük bir akvaryum isteyenlerin tercih ettiği balıklardır. Sazangillerden gelen bu tür balıklar, çok popüler canlılardır. Gerek görünüşleriyle gerek karakteristik yapılarıyla ilgi çeken bu balıklar oldukça sevimlidir. Bu tür balıkların ömrü ortalama 5 yıldır. İyi bakıldığı takdirde bu süreç uzayabilir. Oldukça popüler olan bu balıkların özellikleri pek bilinmez. Japon balığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise bu türün özellikleri, bakımı ve türleri konusunda araştırma yapar. Zeki varlıklar arasında yer alan Japon balığına dair bilgiler önemlidir.

Japon Balığı Özellikleri Nelerdir?

Evlerde en çok beslenen balık türlerinden birisi de Japon balığıdır. Akvaryum balıkları arasında kökleri en eskiye dayanan bu türlerin daha önce duymadığınız özellikleri vardır. Bu tür balıklar çok zeki varlıklardır. Aynı şekilde hafızaları da güçlüdür. Bu nedenle 6 ay boyunca her şeyi akıllarında tutabilirler.

İnsanları tanırlar ve onlarla iletişim dahi kurabilirler. Soğuk tatlı suda yaşayan bu balıklar, ısı değişimine duyarlıdır. Japon balıkları kendi türlerine karşı saldırgan değildir. Fakat kendinden küçük balıkları yemeye çalışırlar. Bu balıklar hem otçul hem de etçildir.

Japon Balığı Türleri Nelerdir?

Uzak Doğu'dan batıya kadar gelen Japon balıkları büyük değişimler geçirmiştir. Bu balıklar zamanla farklı renk, şekil ve büyüklükte türleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum Japon balığı türlerini yaratmıştır. Birbirinden farklı türde ve özellikteki Japon balıkları şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

Comet Japon Balığı

Shubunkin Japon Balığı

Yelpaze Kuyruklu Japon Balığı

Tül Kuyruk Japon Balığı

Teleskop Japon Balığı

Siyah Teleskop Gözlü Japon Balığı

Aslanbaş Japon Balığı

Oranda Japon Balığı

Göğebakan Japon Balığı

Balon Gözlü Japon Balığı

Ryukin Japon Balığı

Japon Balığı Nasıl Beslenir?

Japon balıkların beslenmesi için, onlara özel yemler vermek gerekebilir. Mideleri olmayan bu balık türünün doyma hissi yoktur. Bu sebeple bu balıkların kontrollü beslenmesi önemlidir. Aynı yemi yemekten sıkılabilirler ve bu yüzden başka kuru yemler de deneyebilirsiniz. Bu balıklara haftada bir kez canlı balık verebilirsiniz. Bunun aksine ıspanak, bezelye, brokoli gibi yiyeceklerle de beslenebilirler.

Japon Balığı Ne Kadar Yaşar?

Popüler balık türlerinden birisi olan Japon balıkların farklı türleri mevcuttur. Evde Japon balığı beslemek isteyenler, onların kaç yıl yaşadığını merak ederler. Bir Japon balığı ortalama 5 ila 10 yıl arası yaşayabilir. İyi bakıldığında ise bu süre uzayacaktır.