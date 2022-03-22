Japon Balığı Özellikleri Nelerdir? Japon Balığı Nasıl Beslenir, Kaç Yıl Yaşar?

Farklı büyüklüklerdeki akvaryumlarda diğer balık türleriyle birlikte yaşayabilen Japon balıkları genellikle 5 yıllık ömürleriyle dikkat çeker. 6 aylık hafızaları ile oldukça zeki sayılan Japon balıkları hakkında öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiye içeriğimize bir göz atarak ulaşabilirsiniz.

Japon Balığı Özellikleri Nelerdir?

En eski akvaryum balıklarından kabul edilen Japon balığı rengiyle akvaryuma hoş bir hava katan canlılardandır. Genel olarak Japon balığı özellikleri ele alınırsa ilk dikkat çekenler şunlardır:

"Çinli Altın Balık" ismiyle anılırlar.

Isı değişimlerinden etkilenmedikleri için kolay bakım imkanı sunarlar.

Doğru besleme ve bakımla ömürleri genellikle 5 yıldır.

Hem otçul hem de etçil olabilirler.

Kendisinden küçük Japon balıklarını yiyebilirler.

Sakin bir yapıları vardır ve genellikle diğer balıklara saldırmazlar ancak bazı Japon balığı türlerinde saldırganlık gözlenebilir.

Cinsiyet ayrımı yapılmak istendiğinde balıkların gövde ve kuyruk kısımları dikkate alınır. Gövdesi şişkin ve geniş olanlar dişi, kuyruğu uzun olanlar erkektir.

Çoğu balık cinsinin hafızası saniyelik olsa da Japon balıklarında hafıza 6 ay gibi uzun bir sürece yayılır. Bu sebeple alışkanlık geçiştirip iletişim kurmaya meyillidir.

Gövdesi yoğun pullu balıklardandır.

Japon Balığı Türleri

Birden fazla çeşidi bulunan Japon balığı türleri genel olarak dayanıklı ve hassas olarak iki ana gruba ayrılabilir. Petshoplardan adet başına temin edebileceğiniz Japon balığı türlerini ismen belirtecek olursak;

1.Dayanıklı Japon Balıkları

Farklı rek seçenekleri ile karşınıza çıkabilecek dayanıklı Japon balıkları bakımı iyi yapılırsa 30 santimetreye kadar uzayabilen cinslerdir. Bu gruba dahil edilen balıklar sıradan Japon balığı, Comet Japon balığı, Shubunkin olarak ön plana çıkar.

2.Hassas Japon Balıkları

Hassas Japon balığı grubunda yer alan balıklar genellikle yırtık yüzgeçleri bulunan, görme yetisinde sorun yaşayan ya da pörtlek gözlü balıklardan oluşur. Diğer türlere göre daha nazik ve dikkatli bakım gerektiren bu Japon balıkları arasında Yelpaze kuyruklu Japon balığı, Teleskop Japon Balığı, Siyah Teleskop Japon Balığı, Aslanbaş Japon Balığı, Oranda Japon Balığı ve Torba Gözlü Japon balığı yer alır.

Japon Balığı Nasıl Beslenir, Kaç Yıl Yaşar?

Japon Balığı ne kadar yaşar diye merak ediyorsanız bu sizin yapacağınız bakıma bağlı olarak değişecektir. Keza beslenme ve suyunun temizliğine dikkat edildiği sürece uzun yıllar yaşayabilen Japon balıklarında beslenme çok önemlidir.

Bu balıkların midesi bulunmadığı için asla tokluk hissi yaşamazlar. Dolayısı ile unutup birden fazla yem atılmasında dahi sürekli yeme gelecek ve yiyeceklerdir. Bu sebeple dikkatli ve düzenli bir döngüde beslenmesi gereken Japon balığı için sabah ve akşam olmak üzere 1'e adet yem verilebilir. Aynı yemi sürekli kullanmak yerine dönem dönem değişiklik yapabilirsiniz.

Haftada bir kez olacak şekilde de canlı balık yemelerine izin verebilirsiniz. Yem ve canlı balık gıdalarına ek olarak brokoli, bezelye ya da ıspanak gibi sebzelerde Japon balıkları için besin olarak kullanılabiliyor. Ancak bu sebzeleri direkt çiğ olarak değil haşlayıp parçalara ayırmanız balıkların sağlığı açısından daha iyi olacaktır.