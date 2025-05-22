Japon Bilim insanı Omura’ya ömrünü adadığı enstitüde hüzünlü veda

40 yılı aşkın süredir kazılarını sürdürdüğü ve büyük emeklerle kurduğu Kaman Kalehöyük Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün bahçesinde Omura için tören düzendi. Enstitü bahçesinde hazırlanan anma köşesine öğrencileri, meslektaşları ve bölge halkı gözyaşları içinde Omura Hoca'sına vedasını yaptı.

Veda törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japon Büyükelçiliği Ateşesi Watanabe Daisuke, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura'nın yanı sıra kendisi gibi Arkeolog olan hayat arkadaşı Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden temsilciler,meslektaşları, çalışma arkadaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı "Omura Hoca yörel halkın seslenişiyle Ömer abimizi,dostumdu. Derin üzüntü içerisindeyim.Torunun adını Mehmet Koymuş bir insandı. Ömrünü Anadolu'ya adadı o kadar adadı buraları o kadar sevdi." İfadeleri ile üzüntüsünü dile getirdi

EŞİ DR. MASAKO OMURA HAYAT ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Dr. Omura'nın en büyük destekçilerinden biri olan ve Kaman'da bulunan Yassı Höyük kazılarını yürüten arkeolog eşi Dr. Masako Omura da törende hazır bulundu. Hayat arkadaşına veda eden Dr. Masako Omura,ailesi adına teşekkür konuşması yaptı. Dr. Masakon yıllarını birlikte geçirdikleri Kaman topraklarında 45 yıllık hayat arkadaşına veda ederken eşinin anısını yaşatmak, bilimsel çalışmalarını devam ettirmek için Türkiye'de ki çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

OMURA HOCA BU TOPRAKLARIN PARÇASIYDI İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

Törende konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Omura Hoca, bu toprakların tarihini ortaya çıkarmakla kalmadı; bizim bir parçamız oldu. Onun sayesinde Kaman ve Kırşehir dünya arkeoloji haritasında yer buldu. Japonya ve Türkiye arasındaki en güçlü ve kalıcı bağlar kurdu.Onun ismi hem bilim dünyasında hemde dostluk hatıralarımızda hep kalacaktır. Hayatta olduğu zaman kabul etmemişti adını yaşatmak için kurduğu enstitüsü önündeki caddeye ismini vereceğiz"dedi

Öğrencisi olan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura ise " Bugün burada Omura Beynin ne kadar sevilen bir insan olduğunu anlıyoruz. Öğrencilik yıllarında Kaman'a gelmeseydi ve Türkler tarafından bu kadar destenmeseydi sevilmeseydi belki de bu kadar başarılı olamayacaktı. Dr. Omura'nın öğrencileri olarak temelini attığı bilimsel çalışmaların devamı için büyük çaba harcayacağız" dedi.

KAMAN ÖMER'İNİ KAYBETTİ

Veda törenine katılan Kamanlı vatandaş Oya Erbaşı duygularını şöyle dile getirdi: "Omura Hocamız çok kıymetliydi. Bazen ona 'Ömer' derdik. Samimi, mütevazı, çok çalışkandı. Onun sayesinde Japonları sevdik, kültürlerini tanıdık. Türkleri seviyor musun dediğimizde ise 'Türkler benim doslarım' cevabını verirdi. Çok üzgünüz, sanki ailemizden birini kaybettik."

Tabutu omuzlarda taşınan Dr. Omura ülkesine gönderilmek üzere Kaman'dan Ankara'ya nakledildi. Öğrenciler ellerinde Türk ve Japon bayrakları ve "Güle Güle Omura" sloganıyla uğurladı.

BİN YILLIK TARİHE IŞIK TUTTU

1985 yılında başlattığı Kaman Kalehöyük kazılarını disiplinli çalışmalarıyla uluslararası bir projeye dönüştüren Dr. Sachihiro Omura, binlerce yıllık Anadolu tarihini gün yüzüne çıkardı. Yedi farklı medeniyetin izini süren Omura, Türk-Japon ilişkilerine yaptığı katkılarla da öne çıktı. 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı ile onurlandırılan Omura, ardında hem bilimsel hem de insani anlamda derin izler bıraktı.