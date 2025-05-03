Japon devinden İzmir’e dev yatırım: Motosikletlerini Aliağa’da üretecek!

Japon otomotiv devi Honda, 2021 yılında Türkiye'deki otomobil üretimini durdurduktan sonra motosiklet sektörüyle yeniden üretime hazırlanıyor. Hızla büyüyen Türkiye motosiklet pazarı ve yeni gümrük vergilerinin ithalat maliyetlerini yüzde 400'e kadar artırması, Honda'yı yerli üretim için harekete geçirdi.

ALİAĞA'DA ÜRETİM TESİSİ KURACAK

Şirket, maliyet avantajı sağlamak ve pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla İzmir Aliağa'da üretim tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ÇED başvurusunda bulundu.

100 BİN METREKARELİK ALANDA KURULACAK

Proje tanıtım dosyasına göre, Aliağa'nın Çoraklar Mahallesi'nde, 100 bin metrekarelik bir alanda kurulacak tesis, yılda 204 bin 500 adet motosiklet üretecek.

172 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Başta PCX modeli olmak üzere üretim yapacak tesis için 861 milyon TL'lik yatırım öngörülüyor. İşletme aşamasında 172 kişiye istihdam sağlanacak. Tesisin yer alacağı parsel, Anatolia Doğal Taş Seramik Şirketi'ne ait olup, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Organize Sanayi Bölgesi olarak tanımlanıyor.