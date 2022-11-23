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Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:37

Japonya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Japonya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Japonya Dünya Kupası kadrosunda tanıdık birçok isim bulunuyor. Özellikle Almanya Japonya maçı 11’inde yer alan Nagatomo, Türkiye Süper Lig ve özellikle Galatasaray takipçilerinin aşina olduğu bir isim. Maç başlarken, Dünya Kupası Japonya kadrosunda kimler var sorusuna yanıt arıyor. Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, Hiroshima ile J1 şampiyonluğu yaşayan ve topla oynamayı seven bir teknik direktör olarak karşımıza çıkıyor. İşte Japonya Dünya Kupası kadrosu 2022

Japonya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Japonya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Japonya Dünya Kupası kadrosunda kimler var sorusu, sporseverler tarafından araştırılıyor. Katar Dünya Kupası 2022 başladı ve maçlar genellikle kısır bitiyor. Japonya ve Almanya ise aşırı golcü ve eğlenceli oyunlarıyla biliniyor. Peki, Japonya kadrosunda kimler var? Japonya'nın teknik direktörü kim? İşte detaylar...

JAPONYA DÜNYA KUPASI KADROSU

KALECİLER: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse/JPN), Eiji Kawasihma (Strasbourg), Daniel Schmidt (Sint-Truiden).

SAVUNMA: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart).

ORTA SAHA VE FORVET: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Freiburg).

JAPONYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'dur.

ALMANYA JAPONYA İLK 11

Almanya:

Neuer; Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Süle; İlkay, Kimmich, Havertz, Musiala, Gnabry; Müller

Japonya:

Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Tanaka, Kubo, Kamada, Ito; Maeda

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Japonya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Japonya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?
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