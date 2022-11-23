Japonya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Japonya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Japonya Dünya Kupası kadrosunda kimler var sorusu, sporseverler tarafından araştırılıyor. Katar Dünya Kupası 2022 başladı ve maçlar genellikle kısır bitiyor. Japonya ve Almanya ise aşırı golcü ve eğlenceli oyunlarıyla biliniyor. Peki, Japonya kadrosunda kimler var? Japonya'nın teknik direktörü kim? İşte detaylar...