Japonya Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Japonya kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim?

Japonya Dünya Kupası kadrosunda kimler var sorusu, sporseverler tarafından araştırılıyor. Katar Dünya Kupası 2022 başladı ve maçlar genellikle kısır bitiyor. Japonya ve Almanya ise aşırı golcü ve eğlenceli oyunlarıyla biliniyor. Peki, Japonya kadrosunda kimler var? Japonya'nın teknik direktörü kim? İşte detaylar...
JAPONYA DÜNYA KUPASI KADROSU
KALECİLER: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse/JPN), Eiji Kawasihma (Strasbourg), Daniel Schmidt (Sint-Truiden).
SAVUNMA: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart).
ORTA SAHA VE FORVET: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Freiburg).