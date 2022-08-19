Haberler Yaşam Haberleri Japonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Japonya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:06 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:07

Japonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Japonya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Ülkeler arası seyahat yılın pek çok zamanında, birçok kesimden insan tarafından iş, eğitim ve tatil amaçlı yapılan bir faaliyettir. Ülkelerin neredeyse hepsi, yabancı ziyaretçilerini vize ve pasaport şartlarına tabi tutmaktadır. Uzakdoğu’nun en ilgi gören, sıklıkla yabancı ziyaretçi ağırlayan Japonya vize istiyor mu? Bu soru, Japonya seyahati yapmak isteyen çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bizler de siz değerli okurlarımız için Japonya’ya vize kalktı mı sorusunun yanıtlarını derleyip bir araya getirdik.

Japonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Japonya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yurt dışı tatillerinde dünyanın birçok yerinden tatilcinin en çok gezip görmek istediği ülkelerin ilk sıralarında Japonya yer almaktadır. Japonya, Asya kıtasının en doğusunda yer alan bir takım ada ülkesidir. Tatil amaçlı olduğu kadar iş ve eğitim maksatlı yabancı ziyaretçiler ağırlamakta olan Japonya pasaport istiyor mu? Japonya vize istiyor mu? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

JAPONYA'YA GİDİŞTE VİZE VE PASAPORT GEREKİYOR MU?

Türkiye ve Japonya arasında her yıl yoğun bir seyirde karşılıklı seyahatler gerçekleşmektedir. Özellikle tatil ve ticaret amaçlı ziyaretçiler iki ülke arası seyahatler yapmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan bir takım vize ve pasaport yükümlülükleri, Japonya ziyaretlerinde de geçerlidir. Ülkemizden Japonya'ya gidecek olan vatandaşların, yerine getirmesi gereken bir takım vize ve pasaport şartları ise şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Japonya ziyareti için pasaport, fotoğraf ve uygunluk belgesi ile vizesiz giriş yapabilirler. Ancak bu durum sadece 90 günü aşmayan seyahatler için geçerlidir. 90 günü aşan Japonya ziyaretleri için vize gerekmemektedir.

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Japonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Japonya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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