JASAT 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde işlenen kadın cinayetini aydınlattı

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz'da, dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuş ancak olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenememişti. Mevcut delillerin tekrar incelenmesi sonucunda 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. 2 şüpheli de tutuklandı.

"SON 3 YILDA KASTEN ÖLDÜRME %17.4 AZALMIŞTIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "JASAT'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel JASAT Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde kasten öldürme % 17,4 azalmıştır" dedi.