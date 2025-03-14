JASAT’tan suç makinesine darbe: 308 suç kaydıyla aranan kadın firari yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucunda, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" başta olmak üzere 308 farklı suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadın Kırklareli'nin Vize ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA: "KAÇAMAYACAKSINIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız! Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT timlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

JANDARMADAN SUÇLULARA AÇIK MESAJ: HER YERDEYİZ

Jandarma, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçluların yakalanması için her il ve ilçede özel ekipler kurdu. Yetkililer, firarilerin izini süren JASAT timlerinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi çağrısında bulundu.