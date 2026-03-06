Jeoloji mühendisi Tekin Atılgan cinayetinde flaş: Korkunç detaylar ortaya çıkmıştı! İşte cani müdür için istenen ceza...

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞ

İddianamede ayrıca Kahya'nın, Atılgan'ı öldürdükten hemen sonra Atılgan'ın cep telefonunu kullanarak, mobil uygulama vasıtasıyla bir bankadan 300 bin TL, diğer bankadan da 350 bin TL kredi çektiği ancak limit aşımı nedeniyle çektiği kredi miktarlarının tamamını 'FAST' işlemi ile hesabına aktaramadığı ve 200 bin TL aktarabildiği, cep telefonu, araç ve kişisel eşyalarını yağmalandığı belirtildi. Kahya'nın para havalesi sırasında işlem açıklamalarına 'Abi ben uzun süre tatile gideceğim, bu para kızımız ile sana yardımcı olur inşallah, babaya selamlar, sizi seviyorum' yazarak kayıp görünümü vermeye çalıştığı da iddianamede yer verildi.

Yaşar Can Kahya hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istendi.