JL Bourg - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT EuroCup final serisinde 2. maç!

JL Bourg Beşiktaş GAİN maçı, BKT EuroCup final serisinin kaderini belirleyecek en kritik randevu olarak basketbolseverlerin karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, serinin Fransa'da oynanacak ikinci mücadelesinde Avrupa kupasını kazanmak için parkeye çıkıyor.
BKT EuroCup final serisinin ikinci maçı olan JL Bourg - Beşiktaş GAİN mücadelesi, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.
Basketbol tutkunlarının merakla beklediği yayın bilgileri de netlik kazandı. JL Bourg - Beşiktaş GAİN maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
EuroCup final serisinde toplamda iki galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını müzesine götürüyor. Serinin İstanbul'da oynanan ilk maçını JL Bourg kazandığı için avantaj şu an Fransız ekibinde. Beşiktaş GAİN, yarın akşam oynanacak maçı kazanması durumunda seriyi 1-1'e getirecek ve şampiyonun belirleneceği üçüncü maç İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlılar kaybederse, kupayı JL Bourg kazanmış olacak.