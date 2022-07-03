Giriş Tarihi: 3.7.2022 23:18 Son Güncelleme: 3.7.2022 23:18

Joao Pedro kimdir? Galatasaray’la görüşen Joao Pedro kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken başkanı ve teknik direktörü değişen Galatasaray, yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak ve şampiyon olmak amacıyla kadrosuna yeni isimleri katmak adına kulüp ve futbolcularla görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip en son Joao Pedro ile görüşmelerine devam etmesi sonrasında futbolseverler yoğun şekilde oyuncuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek “Joao Pedro kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Joao Pedro kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika transfer hareketleri devam ediyor. Son olarak Joao Pedro ile görüşülmesinin ardından oyuncuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Joao Pedro kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. JOAO PEDRO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Galatasaray'ın görüştüğü Joao Pedro hayatı ve biyografisine ilişkin bilgiler şöyle;





João Pedro Geraldino dos Santos Galvão ya da kısaca João Pedro (d. 9 Mart 1992), Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.