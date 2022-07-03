Joao Pedro kimdir? Galatasaray’la görüşen Joao Pedro kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da son dakika transfer hareketleri devam ediyor. Son olarak Joao Pedro ile görüşülmesinin ardından oyuncuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Joao Pedro kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Galatasaray'ın görüştüğü Joao Pedro hayatı ve biyografisine ilişkin bilgiler şöyle;
João Pedro Geraldino dos Santos Galvão ya da kısaca João Pedro (d. 9 Mart 1992), Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.