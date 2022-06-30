JÖH Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?

JÖH, İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesi içerisinde görev yapan bir meslek grubudur. Gönüllü askerlerden oluşturulan seçkin ve özel olan bu askeri birim oldukça zorlu şartlarda ve operasyonlarda ön sıralarda yerini alır. Bu zorlu meslekte hem erkekler hem kadınlar görev yapabilirler ve bu görevi yapabilmek için, erkek ve kadın Jandarma Özel Harekatçı olma şartları neler ve JÖH nasıl olunur sorusunun yanıtını bilmelidirler.

JÖH Nasıl Olunur?

Sağlamış olduğu imkanlar nedeniyle Jandarma Özel Harekatı son dönemde gözde meslekler arasına girmiştir. JÖH olabilmek için gerekenler şunlardır;

Jandarma Genel Komutanlığı, JÖH açığı olduğunda bir ilan yayınlar. Bu ilan içeriğinde JÖH için aranan özellikler de bulunur. Bu özelliklere sahip olan kişiler başvurularını yaparlar. Daha sonra başvuran adaylar mülakata tabii tutulurlar. Mülakatı başarılı bir şekilde tamamlayan bireyler eğer şartlar da uygunsa JÖH olmaya hak kazanırlar.

JÖH olabilmek için Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışıyor olmak gereklidir. Bu durumda erkekler; askerlik bitimine minimum 180 gün kaldığında JÖH için başvuru yapabilir. Kadınlar; astsubay ve subay alımlarına istedikleri zaman başvuru yapabilirler. Daha sonra Jandarma bünyesinde görev yapmaya başlarlar. Burada görev yapmaya başladıktan sonra kadın adaylar Jandarma Özel Harekatçı olabilmek için başvuru yapabilirler.

Erkek ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?

JÖH olabilmek için öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışıyor olmak gereklidir. Bu şarta ek olarak gereken şartlar şu şekildedir: