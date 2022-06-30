Haberler Yaşam Haberleri JÖH Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:41 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:41

JÖH Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?

JÖH Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?

Ülkemizde askerlik ve polislik gibi mesleklere saygı, sevgi ve alaka çok fazladır. Bu nedenle meslek olarak askerlik yapmak isteyen pek çok kişi bulunur. Meslek olarak askerlik yapmak isteyen pek çok kişinin ilk tercihleri arasında Jandarma Özel Harekatı yer alır. JÖH olarak çalışmak isteyen pek çok kişi JÖH nasıl olunur sorusunun yanıtını kapsamlı olarak bilmemektedir. Bu sorunun yanıtını doğru bir şekilde bilmek kadın ve erkek adayların JÖH olma yolunda doğru bir adım atmasına yardımcı olacaktır.

JÖH, İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesi içerisinde görev yapan bir meslek grubudur. Gönüllü askerlerden oluşturulan seçkin ve özel olan bu askeri birim oldukça zorlu şartlarda ve operasyonlarda ön sıralarda yerini alır. Bu zorlu meslekte hem erkekler hem kadınlar görev yapabilirler ve bu görevi yapabilmek için, erkek ve kadın Jandarma Özel Harekatçı olma şartları neler ve JÖH nasıl olunur sorusunun yanıtını bilmelidirler.

JÖH Nasıl Olunur?

Sağlamış olduğu imkanlar nedeniyle Jandarma Özel Harekatı son dönemde gözde meslekler arasına girmiştir. JÖH olabilmek için gerekenler şunlardır;

Jandarma Genel Komutanlığı, JÖH açığı olduğunda bir ilan yayınlar. Bu ilan içeriğinde JÖH için aranan özellikler de bulunur. Bu özelliklere sahip olan kişiler başvurularını yaparlar. Daha sonra başvuran adaylar mülakata tabii tutulurlar. Mülakatı başarılı bir şekilde tamamlayan bireyler eğer şartlar da uygunsa JÖH olmaya hak kazanırlar.

JÖH olabilmek için Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışıyor olmak gereklidir. Bu durumda erkekler; askerlik bitimine minimum 180 gün kaldığında JÖH için başvuru yapabilir. Kadınlar; astsubay ve subay alımlarına istedikleri zaman başvuru yapabilirler. Daha sonra Jandarma bünyesinde görev yapmaya başlarlar. Burada görev yapmaya başladıktan sonra kadın adaylar Jandarma Özel Harekatçı olabilmek için başvuru yapabilirler.

Erkek ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?

JÖH olabilmek için öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışıyor olmak gereklidir. Bu şarta ek olarak gereken şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • Erkekler için; askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da askerlik devam ederken başvurmak,
  • En az 164 cm boy uzunluğuna sahip olmak,
  • Başvuru sırasında belirlenen yaş aralıklarında olmak,
  • Sağlık raporunda herhangi bir engelin bulunmaması,
  • Askerlik sürecinde herhangi bir ceza almamış olmak,
  • Herhangi bir yara veya ameliyat izinin bulunmaması,
  • Adayların 25 yaşını tamamlamış olması,
  • Adayların başvuru yaptığı sürenin terhislerinden 3 yıl içerisinde olması.

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JÖH Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Jandarma Özel Harekatçı Olma Şartları Neler?
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