Haberler Yaşam Haberleri Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 22:36 Son Güncelleme: 2.9.2022 22:37

Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 2 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 2 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

SORU: Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

A- Yılan ısırması
B- Elektrik çarpması
C- Alerji nöbeti
D- Arı sokması (CEVAP)

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Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
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